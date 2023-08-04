لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

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شهدت فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية “البيت بيتكم.. يا بعد حيّي”، والمقام بمنتزه (أجا بارك) الترفيهي، مشاركة السيارات التراثية التي تشكِّل إطلالة على الزمن القديم.
وبيَّن المشرف على جناح السيارات التراثية بالمهرجان راضي الشغدلي، أن هذه السيارات تمثِّل عبق الماضي من خلال تمكُّن أصحابها من توقيف الزمن عند التاريخ الذي صُنِعَت به منذ 1966م، وعرضها كتحف فنية تتطلب الكثير من الرعاية والاهتمام، حتى باتت اليوم قطعًا فنية تلامسها تكنولوجيا الحاضر للمحافظة على جمالية الماضي فيها.
يذكر أن فعاليات المهرجان تهدف إلى تعريف الزوار بحياة الأجداد في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم وحياتهم العامة منذ القدم، بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض والفنون الشعبية من المنطقة وخارجها.