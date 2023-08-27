لمرضى السكري.. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن 7%

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أكد د. ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة، أهمية إنقاص الوزن لمرضى السكري.
وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقا”: “بشرى سارة للسكريين .. إنقاص الوزن ٧٪ للمصاب بالسكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري والذي يعاني من سمنة (مثلاً نزول الوزن من 100 كيلو إلى 93 كيلو ) يقلل مقاومة الأنسولين بنسبة ٥٧٪ ويحسن مستوى السكر بالدم بصورة كبيرة”.
وأضاف الجهني: “أن اختفاء تأثير السكري أو remission للسكري مشروط بالمحافظة على الوزن المفقود”.
ويؤكد خبراء الصحة، أهمية التزام مرضى السكري بنمط حياة صحي وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، ونسبة قليلة من الكاربوهيدرات.