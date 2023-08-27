لمرضى السكري.. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن 7%

أكد د. ناصر الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري وسمنة، أهمية إنقاص الوزن لمرضى السكري.

أهمية إنقاص الوزن

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس “تويتر سابقا”: “بشرى سارة للسكريين .. إنقاص الوزن ٧٪ للمصاب بالسكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري والذي يعاني من سمنة (مثلاً نزول الوزن من 100 كيلو إلى 93 كيلو ) يقلل مقاومة الأنسولين بنسبة ٥٧٪ ويحسن مستوى السكر بالدم بصورة كبيرة”.

وأضاف الجهني: “أن اختفاء تأثير السكري أو remission للسكري مشروط بالمحافظة على الوزن المفقود”.

نمط حياة صحي

ويؤكد خبراء الصحة، أهمية التزام مرضى السكري بنمط حياة صحي وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف، ونسبة قليلة من الكاربوهيدرات.