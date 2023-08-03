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النادي الإيطالي يود التخلص من اللاعب الفرنسي

لم يشارك بلقاء يوفنتوس ضد الريال .. بوجبا قد يرافق محرز في الأهلي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
لم يشارك بلقاء يوفنتوس ضد الريال .. بوجبا قد يرافق محرز في الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي، في التخلص من لاعبه الفرنسي بول بوجبا، الذي لم يشارك في مباراة يوفنتوس ضد الريال الودية والتي أُقيمت تحضيرًا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية: إن يوفنتوس يفكر بجدية في التخلص من بوجبا بسبب كثرة إصاباته، كما أن نادي أهلي جدة مهتم بضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الغينية ليرافق الجزائري رياض محرز بحسب ما ذكرته الصحيفة الإيطالية.

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وسيواجه يوفنتوس فريق أودينيزي في افتتاح مبارياته في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الجاري، وليس من المتوقع عودة بوجبا للمشاركة في المباراة.

ويتقاضى بوجبا من يوفنتوس راتبًا سنويًّا قدره 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بجانب مليوني يورو كمكافآت.

يوفنتوس ضد الريال

وفي سياق آخر، علق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على فوز يوفنتوس ضد الريال، في آخر استعدادات المرينغي لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا العمل على التحسن خلال الفترة المقبلة.

بول بوغبا - بوجبا

وقال أنشيلوتي: “في الدفاع صحيح أننا بحاجة إلى التحسن لأننا استقبلنا الكثير من الأهداف. لقد غيرنا النظام ولا يزال الأمر صعبًا بالنسبة لنا بعض الشيء لكننا سنعمل على التحسن”.

وأبدى أنشيلوتي رضاه عن الأداء الهجومي رغم إهدار العديد من الفرص في مباراة يوفنتوس ضد الريال، وقال: “إنه أمر طبيعي لأننا نفتقر إلى القوة والتركيز.. لقد قمنا بالعديد من الرحلات ونحن متعبون، لكننا في بداية الموسم لذلك لست قلقًا”.

وعن تقييمه للجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، قال المدرب الإيطالي، خلال تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “يمكن أن أعطيها 6 من 10”.

ولعب يوفنتوس ضد الريال، فجر اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد، وانتهت المباراة بفوز اليوفي بنتيجة 3/ 1 عن طريق مويس كين، تيموثي وياه ودوسان فلاهوفيتش، وأحرز فينيسيوس جونيور هدف المرينغي الوحيد.

وتُعد مباراة يوفنتوس وريال مدريد، هي الأخيرة للمرينغي قبل بدء منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو، يوم 12 من شهر أغسطس الجاري.

يوفنتوس ضد الريال
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

 

 

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