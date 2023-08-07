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لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي

لويس ألبيرتو مطلب جماهير النصر

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
لويس ألبيرتو مطلب جماهير النصر
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير نادي النصر، الإدارة بالتعاقد مع نجم لاتسيو، الإسباني لويس ألبيرتو، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لويس ألبيرتو مطلب للنصر

وارتبط اسم لويس ألبيرتو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة النادي الأهلي، قبل أن تتوقف المفاوضات، لتبدي الجماهير النصراوية رغبته في التعاقد معه.

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وأطلقت الجماهير عبر منصة “إكس”، هاشتاق “لويس ألبيرتو مطلب للنصر”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الاثنين، وقال جوريسكا: “في آخر موسم له صنع 66 فرصة محققة للتسجيل.. القطعة الناقصة بالنصر”.

لويس البيرتو مطلب للنصر
تصميم للاعب بقميص النصر

وكتب أرثر: “لاعب يحل لك كل المشاكل في إيصال الكرة للمهاجمين، لاعب صنع الموسم الماضي مع لاتسيو 66 فرصة مُحققة للتسجيل!، مستوعبين قوّة الإضافة؟، مستوعبين وش نتكلم عنه؟، لا أهدا ولن ارتاح حتى أشوف لويس في النصر“.

وتابع: “شفتوا الجودة الخرافية اللي يمتلكها بروزوفيتش.. لاحظتوا كيف نقلت الفريق من مكان لمكان آخر؟، هذا بالضبط اللي ممكن يسويه لويس ألبيرتو، وما يقل عن تأثير بروزوفيتش أبدًا، احتياج + ما هو غالي، لازم يجي للنصر”.

لويس ألبيرتو
ألبيرتو

مسيرة مميزة

وكان ألبيرتو قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف إشبيلية الإسباني، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في عام 2013، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، وتمت إعارته إلى ملقا وديبورتيفو لاكورونيا.

وانضم لويس ألبيرتو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2016، ويُعد من الركائز الأساسية، حيث خاض معه 35 مباراة في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

لويس ألبيرتو
ألبيرتو

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