لويس إنريكي يُثير الجدل برسالة غامضة

كسر المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي حاجز الصمت بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الفرنسي.

رسالة لويس إنريكي

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن لويس إنريكي عازم على الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بعد أسابيع معدودة من توليه المهمة رسميًا، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي.

ونشر لويس إنريكي رسالة غامضة، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له مع طاقمه الفني المساعد بقميص باريس سان جيرمان، وعلق قائلًا: “الجميع من أجل واحد.. والواحد من أجل الجميع”.

وكان المتحدث الرسمي باسم نادي باريس سان جيرمان، فابريتسيو رومانو قد نفى هذه الأنباء، في تصريحات صحفية، وقال: “شائعات سخيفة، بقدر ما هي في غير محلها على الإطلاق”.

وأكد فابريتسيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان يرفض تمامًا هذه الأخبار المضللة، التي وصفها بـ”الهراء”، والتي تتحدث عن مغادرة المدرب إنريكي ولويس كامبوس المدير الرياضي.

معاناة باريس سان جيرمان

وتعيش إدارة نادي باريس سان جيرمان، فترة صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها مستقبل النجم كيليان مبابي، الذي أكد عزمه على عدم تمديد عقده ورحيله مجانًا في عام 2024.