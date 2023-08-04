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بعد أنباء رحيله عن سان جيرمان

لويس إنريكي يُثير الجدل برسالة غامضة

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
لويس إنريكي يُثير الجدل برسالة غامضة
المواطن - فريق التحرير

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كسر المدير الفني لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي حاجز الصمت بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية رحيله عن الفريق الفرنسي.

رسالة لويس إنريكي

وأكدت صحيفة “ماركا”، أن لويس إنريكي عازم على الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بعد أسابيع معدودة من توليه المهمة رسميًا، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي.

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ونشر لويس إنريكي رسالة غامضة، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، صورة له مع طاقمه الفني المساعد بقميص باريس سان جيرمان، وعلق قائلًا: “الجميع من أجل واحد.. والواحد من أجل الجميع”.

لويس إنريكي
إنريكي مع جهازه

وكان المتحدث الرسمي باسم نادي باريس سان جيرمان، فابريتسيو رومانو قد نفى هذه الأنباء، في تصريحات صحفية، وقال: “شائعات سخيفة، بقدر ما هي في غير محلها على الإطلاق”.

وأكد فابريتسيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان يرفض تمامًا هذه الأخبار المضللة، التي وصفها بـ”الهراء”، والتي تتحدث عن مغادرة المدرب إنريكي ولويس كامبوس المدير الرياضي.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

معاناة باريس سان جيرمان

وتعيش إدارة نادي باريس سان جيرمان، فترة صعبة خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها مستقبل النجم كيليان مبابي، الذي أكد عزمه على عدم تمديد عقده ورحيله مجانًا في عام 2024.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

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