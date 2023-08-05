لويس كاسترو: الرجاء فريق قوي ومواجهة الغد صعبة

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو على صعوبة مواجهة الغد ضد الرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يسعى للوصول إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر يصطدم بالرجاء

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الرجاء، عند الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

لويس كاسترو يؤكد صعوبة اللقاء

وتحدث لويس كاسترو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة النصر ضد الرجاء، قائلًا: “أنا سعيد بالمجيء لأبها؛ والتأهل لربع النهائي، نشعر بالتعب مع توالي المباريات ولكن هدفنا الوصول لنهائي البطولة”.

وتابع المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: “فريق الرجاء قوي ولديه أجنحة مميزة ويبني لعبه من خلال المدافعين بمساندة المحور، وستكون مباراة صعبة”.

وأضاف لويس كاسترو: “كرة القدم تعتمد على النتائج والجماهير لا يهمها كم تدرب الفريق.. بل ماذا حققنا، ونحن لا يهمنا المباريات الماضية وسنلعب غدًا من أجل الانتصار”.

وواصل المدير الفني البرتغالي حديثه قائلًا: “إذا وعدت جماهير النصر بأنها ستخرج سعيدة غدًا فهذا تقليل في فريق الرجاء، ولكن نعدهم بتقديم أقصى ما لدينا”.

واختتم لويس كاسترو تصريحاته قائلًا: “سوف ينضم لنا لاعبون جدد وهدفنا أن يعتاد اللاعبون على اللعب مع بعض، ولا يعني أن تملك لاعبين ذوي قيمة مالية عالية بأنك ستفوز دائمًا بدون عمل، صحيح جميل أن يضم فريقك لاعبين مميزين في العالم لكن الأهم هو العمل”.