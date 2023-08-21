Icon

جامعة المؤسس تنظم ملتقى الإرشاد الجامعي للطلاب المستجدين Icon السديس: نقلة نوعية لتعظيم مهام الأئمة دينيًا وبث الوسطية عالميًا Icon ضبط مخالف مارس الصيد دون ترخيص في المدينة المنورة Icon لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت Icon تسليم 110 أطنان من التمور هدية السعودية لـ تشاد Icon عبدالله رديف ضمن صفقة انتقال تمبكتي للهلال Icon لقطات للأمطار الغزيرة وظهور البروق في سماء الطائف Icon فيرمينو ومالكوم يتصدران قائمة هدافي دوري روشن Icon المرئي والمسموع تحيل فتاة للنيابة صورت مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا نابية Icon موجة غبار تداهم جدة وسط تحذيرات الأرصاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا مشاركة رونالدو وماني

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على أهمية مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لازال في مرحلة البناء.

لويس كاسترو يعلق على المباراة

ويلعب النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، عند الساعة 8:20 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟

متى يحق للمعلم طلب موازنة في النصاب؟

محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست

محمد بن سلمان يضع نقطة انطلاق جديدة لجامعة كاوست

وقال لويس كاسترو: “مباراة الغد مصيرية للفريقين، وستكون مباراة جدية، ونعرف قيمة الخصم وأيضاً قيمتنا الفنية، وبالفترة الماضية عملنا بشكل كبير، ويتطلب غداً جهد كبير لتحقيق الانتصار والتأهل”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وتابع في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد: “النصر في المباريات الأخيرة كان جيدًا بمعظم مجريات اللقاء لكن النتيجة لم تكن بصالحنا، فنياً خلقنا العديد من الفرص ولم يستطع الخصوم الوصول بكثرة لمرمانا”.

وأضاف لويس كاسترو: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لا زال في طور البناء، وهذا أمر طبيعي لان هناك لاعبين جددًا ولم يتأقلموا حتى الآن”.

وواصل لويس كاسترو قائلًا: “من سيشارك من الأجانب غداً في اللقاء أنا من سيحدده بناءً على جاهزية اللاعبين، وليس على من الأحاديث الأخرى، كريستيانو رونالدو وساديو ماني موجودان، كونان جاهز، والبقية ستروهم غداً”.

رونالدو وساديو ماني
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

بناء الفريق يحتاج إلى وقت

وأردف لويس كاسترو: “نصيحتي لجماهير النصر، الحاضر أحيانًا يعطي صورة غير صحيحة، أنا حزين لحزن جماهير النصر.. لكن نحن نريد المستقبل، والمستقبل يبني بالحاضر.. وأنا أعلم أن العمل الحالي له نتائج كبيرة للمستقبل”.

واستكمل: “الخطأ في البناء حالياً، ستدفع ثمنه بشكل كبير مستقبلاً.. مثلاً عندما وصلت للبرازيل بفريق بوتافوغو كان فريقًا صاعدًا وكان محتاج يبني فريق جديد، وجماهيره حيّة وليس لديها صبر وتريد نتائج سريعة”.

واختتم لويس كاسترو حديثه قائلًا” “والحقيقة أن المنزل حينما تبنيه تبدأ من الأعمدة وليس من السطح، وتم تغيير 22 لاعبًا، والفريق أول موسم أنهى بالمركز 11، ولكن الآن هو البطل.. لذلك دائماً البناء يحتاج وقت”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم