لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت

أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو على أهمية مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لازال في مرحلة البناء.

لويس كاسترو يعلق على المباراة

ويلعب النصر ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، عند الساعة 8:20 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لويس كاسترو: “مباراة الغد مصيرية للفريقين، وستكون مباراة جدية، ونعرف قيمة الخصم وأيضاً قيمتنا الفنية، وبالفترة الماضية عملنا بشكل كبير، ويتطلب غداً جهد كبير لتحقيق الانتصار والتأهل”.

وتابع في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الغد: “النصر في المباريات الأخيرة كان جيدًا بمعظم مجريات اللقاء لكن النتيجة لم تكن بصالحنا، فنياً خلقنا العديد من الفرص ولم يستطع الخصوم الوصول بكثرة لمرمانا”.

وأضاف لويس كاسترو: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لا زال في طور البناء، وهذا أمر طبيعي لان هناك لاعبين جددًا ولم يتأقلموا حتى الآن”.

وواصل لويس كاسترو قائلًا: “من سيشارك من الأجانب غداً في اللقاء أنا من سيحدده بناءً على جاهزية اللاعبين، وليس على من الأحاديث الأخرى، كريستيانو رونالدو وساديو ماني موجودان، كونان جاهز، والبقية ستروهم غداً”.

بناء الفريق يحتاج إلى وقت

وأردف لويس كاسترو: “نصيحتي لجماهير النصر، الحاضر أحيانًا يعطي صورة غير صحيحة، أنا حزين لحزن جماهير النصر.. لكن نحن نريد المستقبل، والمستقبل يبني بالحاضر.. وأنا أعلم أن العمل الحالي له نتائج كبيرة للمستقبل”.

واستكمل: “الخطأ في البناء حالياً، ستدفع ثمنه بشكل كبير مستقبلاً.. مثلاً عندما وصلت للبرازيل بفريق بوتافوغو كان فريقًا صاعدًا وكان محتاج يبني فريق جديد، وجماهيره حيّة وليس لديها صبر وتريد نتائج سريعة”.

واختتم لويس كاسترو حديثه قائلًا” “والحقيقة أن المنزل حينما تبنيه تبدأ من الأعمدة وليس من السطح، وتم تغيير 22 لاعبًا، والفريق أول موسم أنهى بالمركز 11، ولكن الآن هو البطل.. لذلك دائماً البناء يحتاج وقت”.