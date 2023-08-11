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مؤكدًا تطور النصر كثيرًا

لويس كاسترو: نحترم الهلال ونريد حصد الكأس غدًا

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
لويس كاسترو: نحترم الهلال ونريد حصد الكأس غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، استعداد النصر جيدًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية غدًا، مشددًا على رغبته في مواصلة التألق وقيادة العالمي لحصد البطولة.

لويس كاسترو يحلم بالفوز

وقال لويس كاسترو: “سعيد بعودتي لمدينة الطائف بعد مدة قصيرة قضيناها في أبها، بعد مغادرتنا هذه المدينة كان هدفنا العودة ولعب النهائي، نريد الانتصار ونحترم فريق الهلال كثيرًا، وسعيد بتحسن أداء فريقي في الفترة الأخيرة”.

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وتابع: “النصر تطور كثيرًا، لم نشعر بطعم الهزيمة في هذه البطولة، نحن سعيدون ليس لأننا نملك النجوم فجميع الفرق يوجد لديها نجوم ولكن شعورنا بأننا فريق متوحد يتطور سويًا يجعلنا أكثر ثقة”.

وواصل لويس كاسترو حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك سلمان للأندية، قائلًا: “مباراة النهائي تُلعب للانتصار وهذا ما سنفعله غدًا”.

لويس كاسترو
لويس كاسترو – المصدر @aawsat_spt

تطور أداء النصر

وأضاف: “لم نستقبل الكثير من الأهداف دفاعيًا ولكن نعرف أن الدفاع بحاجة لمزيد من التطوير، والدفاع عبارة عن 11 لاعبًا، هجوميا تستطيع تسجيل الأهداف بلاعبين أو 3، ولكن دفاعيًا تحتاج الفريق كاملاً ولو دافعت بلاعبين ستستقبل أهداف”.

وأردف: “غدًا لا يوجد أعذار، وأنا لا أحب إعطاء الأعذار، أنظر لما هو موجود وأعمل على ما أملك في الحاضر ونبحث دائمًا عن نقاط قوتنا التي نستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافنا.. وغدًا نريد الكأس لنا”.

النصر
جانب من المؤتمر – المصدر @aawsat_spt

واستكمل لويس كاسترو، تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “بيني وبين الكأس نصف متر، وأيضًا مدرب الهلال سيكون بينه وبين الكأس نصف متر لذلك ستكون هناك معركة غدًا لمن سيحقق الكأس”.

وبشأن احتمالية تغيير طريقة اللعب بسبب قوة خط وسط الهلال، قال كاسترو: “من التشكيل الأساسي نستطيع اللعب بـ3-4 خطط، ولو أخطأت غدًا ستقولون لو لعب هذا اللاعب مكان الآخر سننتصر”.

وواصل لويس كاسترو حديثه قائلًا: “ولو لعبنا غدًا بـ 4 لاعبين في وسط الملعب وانتصرنا ستقولون أنت مدرب جيد، ولو لعبنا بـ3 وخسرنا ستقولون أنت مخطئ هذه طبيعة المتابعين”.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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