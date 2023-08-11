جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية إنذار أحمر: جريان سيول وبرد على مكة المكرمة أبها يضم فابيان نيغويرا حتى 2025 سحب ممطرة تغطي الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر رقمان مميزان لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها فهي المربية والسند وركن الأسرة ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة: الولد الصالح من خيرة ما يدخره المرء لنفسه لويس كاسترو: نحترم الهلال ونريد حصد الكأس غدًا إنسان تطلق مشروع الحقيبة المدرسية بأكثر من 4.5 ملايين ريال
أكد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، استعداد النصر جيدًا لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية غدًا، مشددًا على رغبته في مواصلة التألق وقيادة العالمي لحصد البطولة.
وقال لويس كاسترو: “سعيد بعودتي لمدينة الطائف بعد مدة قصيرة قضيناها في أبها، بعد مغادرتنا هذه المدينة كان هدفنا العودة ولعب النهائي، نريد الانتصار ونحترم فريق الهلال كثيرًا، وسعيد بتحسن أداء فريقي في الفترة الأخيرة”.
وتابع: “النصر تطور كثيرًا، لم نشعر بطعم الهزيمة في هذه البطولة، نحن سعيدون ليس لأننا نملك النجوم فجميع الفرق يوجد لديها نجوم ولكن شعورنا بأننا فريق متوحد يتطور سويًا يجعلنا أكثر ثقة”.
وواصل لويس كاسترو حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي كأس الملك سلمان للأندية، قائلًا: “مباراة النهائي تُلعب للانتصار وهذا ما سنفعله غدًا”.
وأضاف: “لم نستقبل الكثير من الأهداف دفاعيًا ولكن نعرف أن الدفاع بحاجة لمزيد من التطوير، والدفاع عبارة عن 11 لاعبًا، هجوميا تستطيع تسجيل الأهداف بلاعبين أو 3، ولكن دفاعيًا تحتاج الفريق كاملاً ولو دافعت بلاعبين ستستقبل أهداف”.
وأردف: “غدًا لا يوجد أعذار، وأنا لا أحب إعطاء الأعذار، أنظر لما هو موجود وأعمل على ما أملك في الحاضر ونبحث دائمًا عن نقاط قوتنا التي نستطيع من خلالها الوصول إلى أهدافنا.. وغدًا نريد الكأس لنا”.
واستكمل لويس كاسترو، تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “بيني وبين الكأس نصف متر، وأيضًا مدرب الهلال سيكون بينه وبين الكأس نصف متر لذلك ستكون هناك معركة غدًا لمن سيحقق الكأس”.
وبشأن احتمالية تغيير طريقة اللعب بسبب قوة خط وسط الهلال، قال كاسترو: “من التشكيل الأساسي نستطيع اللعب بـ3-4 خطط، ولو أخطأت غدًا ستقولون لو لعب هذا اللاعب مكان الآخر سننتصر”.
وواصل لويس كاسترو حديثه قائلًا: “ولو لعبنا غدًا بـ 4 لاعبين في وسط الملعب وانتصرنا ستقولون أنت مدرب جيد، ولو لعبنا بـ3 وخسرنا ستقولون أنت مخطئ هذه طبيعة المتابعين”.