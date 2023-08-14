ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي

طلبت السلطات القضائية الليبية رسميًّا من لبنان الإفراج عن نجل الرئيس الراحل معمر القذافي المحتجز منذ 2015؛ وذلك بسبب تدهور حالته الصحية.

احتجاز نجل القذافي

وأرسل المدعي العام الليبي الصديق الصور، طلبًا إلى نظيره اللبناني غسان عويدات بشأن هانيبال القذافي، وفقًا لما نقلته وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين قضائيين، اليوم الاثنين.

وجاء في الطلب أن تعاون لبنان في هذا الشأن قد يساعد في الكشف عن حقيقة مصير رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا عام 1978.

وتساءلت المذكرة عن سبب احتجاز القذافي، وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، وأطفاله، حتى خطفه وإحضاره إلى لبنان.

معتقل منذ عام 2015

وأحال المدعي العام اللبناني القضية إلى زاهر حمادة، قاضي التحقيق في قضية الصدر، الذي يدرس الطلب الليبي وسيرد في وقت لاحق.

من المعروف أن هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ عام 2015 بعدما خطفه مسلحون لبنانيون للمطالبة بمعلومات عن مكان الصدر، وتدهورت صحته منذ أضرب عن الطعام في 3 يونيو احتجاجًا على اعتقاله دون محاكمة.