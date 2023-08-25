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بينهم 32 قاصرًا و9 أطفال

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منظمة إنسانية تدعى إس أو إس ميديتيرانيه الجمعة، أن السفينة أوشن فايكينغ أنقذت 272 شخصًا، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

23 جنسية

وأضافت المنظمة غير الحكومية، في بيان لها، أن من بين الناجين البالغ عددهم 272، حوالي 32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص من ذوي الإعاقة، موضحة أنّهم من 23 جنسية.

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من جهة أخرى، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم.

2013 مهاجرًا

وأوضحت الوكالة بحسب تقديراتها، أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجرًا، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وفي يونيو الماضي، تعرض مركب يقل مئات المهاجرين، للغرق قبالة سواحل، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.

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