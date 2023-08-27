ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا مستوى مميزًا خلال منافسات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

هبوط ليستر سيتي الإنجليزي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي قد صدم مشجعيه بمستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الرياضي الماضي، وهبوطه إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ عام 2014.

تألق ليستر سيتي بالدرجة الأولى

وبدأت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الصيف، حيث تعاقدت مع إنزو ماريسكا، مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا لمدة 3 سنوات، بجانب ضم أكثر من صفقة مميزة.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في منافسات الموسم الرياضي الحالي، وينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن نورويتش.

وفاز ليستر سيتي الإنجليزي على كوفنتري سيتي بهدفين مقابل هدف، وتجاوز كارديف سيتي وروثيرهام بالنتيجة ذاتها، كما تجاوز عقبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي هدرسفيلد بهدف دون رد.

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي مع إنزو ماريسكا، والحفاظ على الصدارة هذا الموسم، أملًا في العودة إلى البريميرليج سريعًا.