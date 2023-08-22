ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ

تحدث البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني السابق عن انتقال الإنجليزي هاري كين لصفوف البايرن قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وكان كين صاحب الـ 30 عامًا انضم لصفوف بايرن ميونخ صيف 2023 مقابل 110 ملايين يورو لنادي توتنهام وذلك حتى صيف 2027.

نصيحة إلى هاري كين

وتحدث ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني حاليًا خلال حفل تكريم أساطير الدوري الألماني قائلًا عن كين: ” مهاجم خارق سيكون مفيدًا للبايرن بلا شك”.

وأضاف ليفاندوفسكي: ” كين عليك الحذر جيدًا من الدوري الألماني فالمنافسة فيه صعبة”.

وأصبح كين أغلى لاعب في تاريخ نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني لكرة القدم، متجاوزًا بذلك المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي انتقل من أتلتيكو مدريد إلى البافاري مقابل 80 مليون يورو.