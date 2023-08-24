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بعد اهتمام الاتحاد بضمه

ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض رفضًا قاطعًا التفريط في نجمه المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، بعد العرض الخرافي من إدارة أنمار الحائلي لضم النجم المصري صاحب الـ 31 عامًا.

وقال الإعلامي الإيطالي وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو: إن ليفربول واضح ويرفض رحيل صلاح.

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وأضاف رومانو عبر حسابه في منصة “إكس”: “عرض الاتحاد الخرافي لضم صلاح لا يزال ساريًا ولكن الطريقة الوحيدة لإتمام هذا العرض هو تحرك صلاح بنفسه لحسم الصفقة”.

تفاصيل عرض الاتحاد لضم محمد صلاح 

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم أن نادي الاتحاد سيمنح ليفربول 100 مليون يورو، فيما قدم لمحمد صلاح عرضًا لمدة 3 مواسم، بإجمالي رواتب 200 مليون يورو.

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

محمد صلاح لاعب ليفربول

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

ويُعد محمد صلاح، مطلبًا رئيسيًّا للجماهير الاتحادية، حيث تطمح في حسم الإدارة للصفقة، والمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في جدة نهاية العام.

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