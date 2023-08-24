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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ليفربول يتجاوب مع عرض الاتحاد لضم محمد صلاح

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
ليفربول يتجاوب مع عرض الاتحاد لضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها للتعاقد مع نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ليفربول يبدأ في التجاوب

وأكدت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قبل قليل، أن نادي ليفربول بدأ في التجاوب مع مفاوضات الاتحاد بشأن ضم محمد صلاح.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأشارت القناة، إلى أن تجاوب نادي ليفربول، جاء بعد تقديم الاتحاد لعرض جديد؛ يصل إلى 100 مليون يورو، من أجل شراء المدة المتبقية في عقد النجم المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم أن نادي الاتحاد سيمنح ليفربول 100 مليون يورو، فيما قدم لمحمد صلاح عرضًا لمدة 3 مواسم، بإجمالي رواتب 200 مليون يورو.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

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