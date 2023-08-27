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بعد أنباء اقترابه من الاتحاد

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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بدأت إدارة نادي ليفربول في البحث عن بديل لنجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري الدولي محمد صلاح، بعد أنباء اقترابه من الانتقال إلى الاتحاد.

ليفربول يسعى لضم جواو فيليكس

وأكد موقع FootballTransfers، أن ليفربول وضع خطة بديلة، حال رحيل محمد صلاح، بعد تقديم الاتحاد لعرض مغرٍ؛ للحصول على خدماته هذا الصيف، حيث حددت نجم أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس بديلًا له في الريدز.

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وأضاف: “هناك رغبة واضحة من المدرب يورغن كلوب في الاحتفاظ بخدمات صلاح الذي يعد أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، لكن لا يزال هناك احتمال أن يرحل بسبب القيمة المالية التي لا يمكن رفضها”.

جواو فيليكس
جواو فيليكس

محمد صلاح يقترب من الاتحاد

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب نادي الاتحاد من حسم صفقة محمد صلاح، وأكد برنامج “الديوانية” أن اللاعب المصري سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول اليوم ضد نيوكاسل، ثم يتوجه إلى دبي؛ لإجراء الفحص الطبي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

ولفتت تقارير إلى أن ليفربول أبدى موافقته على بيع صلاح، بعد العرض المالي الضخم الذي تقدم به نادي الاتحاد، حيث سيحصل على 60 مليون جنيه إسترليني، و120 مليون للنجم المصري خلال 3 مواسم.

ويُعد محمد صلاح من أبرز اللاعبين في ليفربول، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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