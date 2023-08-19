ليفربول يُمطر شباك بورنموث بثلاثية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول فوزًا كبيرًا على ضيفه بورنموث بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.
وكان فريق بورنموث تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أنطوان سيمنيو في الدقيقة الثالثة ثم سجل اللاعب الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لـ الريدز في الدقيقة الـ 28 ثم سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بنتيجة هدفين لهدف.
وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح ليفربول في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة الـ 63.
ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بفوز الريدز بثلاثية لهدف، ليصبح رصيد الريدز 4 نقاط بينما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة.
جدير بالذكر أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية أصبح خامس هدافي الريدز برصيد 187 هدفًا متفوقًا على الإنجليزي ستيفن جيرارد بعد هدفه الذي سجله في بورنموث اليوم.