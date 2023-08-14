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التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ صباحاً
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.

جيل التسعينيات

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.

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مواعيد الحفل

ولفتت المنصة إلى أنه من المقرر أن تكون حفل الليلة يوم 16 أغسطس الجاري، بجدة – بنش مارك.

وأشارت إلى أن التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية من الآن.

 

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