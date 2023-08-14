ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.

جيل التسعينيات

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.

مواعيد الحفل

ولفتت المنصة إلى أنه من المقرر أن تكون حفل الليلة يوم 16 أغسطس الجاري، بجدة – بنش مارك.

وأشارت إلى أن التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية من الآن.