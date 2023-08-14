ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

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أعلنت منصة عيشها عن تنظيم ليلة من ليالي الطرب لأشهر مطربي جيل التسعينيات، تحت مسمى كاسيت 90.
وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: كــاســيت 90s، ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات، على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينيات.
ولفتت المنصة إلى أنه من المقرر أن تكون حفل الليلة يوم 16 أغسطس الجاري، بجدة – بنش مارك.
وأشارت إلى أن التذاكر متاحة عبر المنصة الإلكترونية من الآن.
كــاســـ📼ــيت 90s
ليلة من ليالي الطرب بترجعنا لأجمل ذكريات 😍✨
على أنغام ما نسيناها لأشهر مطربي جيل التسعينات
📍جدة – بنش مارك
🗓 16 أغسطس
احجز تذكرتك الحين و #عيشها 🎟https://t.co/xwktqWF1OX pic.twitter.com/Quz9av83VR
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) August 13, 2023