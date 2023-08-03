ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بريقه مع فريقه الأمريكي الجديد، ليخطف الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

فوز إنتر ميامي ضد أولاندو سيتي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في ديربي فلوريدا، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، وانتهت المباراة بفوز زملاء ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تألق ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل ثنائية في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال أول 3 مواجهات خاضها مع الفريق الأمريكي، وحقق رقمًا مميزًا؛ غاب عنه أثناء تواجده في صفوف باريس سان جيرمان.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ميسي تفوق بهذا المعدل التهديفي على ما أحرزه خلال أول 13 مواجهة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث سجل 4 أهداف فقط.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي ينجح في تسجيل أكثر من هدف خلال مواجهتين متتاليتين.

كما نجح ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، في استعادة حاسة التهديف خلال أول 10 دقائق لمباراتين متتاليتين بعد غياب، حيث إن المرة الأخيرة تعود إلى 29 أغسطس و7 سبتمبر لعام 2010 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.