Icon

الرجاء المغربي يعبر الوحدة ويتصدر المجموعة الرابعة Icon ترامب: بايدن أمر باتهامي بأكبر قدر من الجرائم Icon الزارع: التعليم يشهد تطورات متسارعة انعكست على الطلاب Icon ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي Icon الغراب الهندي يتسبب في نقل الأمراض وانقطاع الكهرباء Icon البديوي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الخليجية الأمريكية Icon تحذيرات روسية من نشر صواريخ أمريكية باليابان Icon تشكيل مباراة الشباب والاتحاد المنستيري Icon تحذير من خلطات الأعشاب الوهمية: ارحموا صحتكم Icon التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة أورلاندو سيتي

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بريقه مع فريقه الأمريكي الجديد، ليخطف الأنظار خلال مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي.

فوز إنتر ميامي ضد أولاندو سيتي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في ديربي فلوريدا، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الدوريات، وانتهت المباراة بفوز زملاء ليونيل ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي

جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي

انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي
لاعبو إنتر ميامي – المصدر @InterMiamiCF

تألق ليونيل ميسي

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل ثنائية في مباراة إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف خلال أول 3 مواجهات خاضها مع الفريق الأمريكي، وحقق رقمًا مميزًا؛ غاب عنه أثناء تواجده في صفوف باريس سان جيرمان.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن ميسي تفوق بهذا المعدل التهديفي على ما أحرزه خلال أول 13 مواجهة مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث سجل 4 أهداف فقط.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي ينجح في تسجيل أكثر من هدف خلال مواجهتين متتاليتين.

كما نجح ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، في استعادة حاسة التهديف خلال أول 10 دقائق لمباراتين متتاليتين بعد غياب، حيث إن المرة الأخيرة تعود إلى 29 أغسطس و7 سبتمبر لعام 2010 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم