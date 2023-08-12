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تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس

مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة حديثة أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس.

وتوصل الباحثون إلى أن مادة “إنزليكويريتجينين” قادرة على “قمع” نمو المرض، الذي يقتل حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة كل عام.

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الوقاية من سرطان البنكرياس

وقال العلماء إن اكتشاف المادة يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة ومحسنة مع آثار جانبية أقل ويساعد في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح.

ودرس فريق من جامعة هونغ كونغ فعالية المركب على الفئران، ووجدوا أن الإيزليكويريتجينين تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض.

وقال الدكتور جوشوا كو كا شون، الأستاذ المشارك الذي قاد الدراسة: “هذا المركب يستحق الدراسة لمزيد من التطوير، يصعب تحديد سرطان البنكرياس، وعادة ما يكون في مرحلة متأخرة عند اكتشافه، مع عدم توفر العديد من خيارات العلاج، لذا فإن العثور على علاج مناسب أمر ملح”.

وأضاف: يمتلك العرقسوس خاصية فريدة تتمثل في تثبيط تطور سرطان البنكرياس من خلال حصار الالتهام الذاتي، وهي عملية طبيعية حيث تقوم خلايا الجسم بتنظيف المكونات التالفة أو غير الضرورية”.

البنكرياس عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة، يفرز إنزيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكُّم في نسبة السكر في الدم.

أعراض سرطان البنكرياس

  • ألما في البطن يمتدُّ إلى ظهرك.
  • فقدان الشهية، أو نقصان الوزن.
  • اليرقان.
  • براز فاتح اللون.
  • بول داكن اللون.
  • حكَّة في الجلد.
  • الجلطات الدموية.
  • الإرهاق.

ويؤكد الأطباء أهمية عدم الإفراط في تناول العرقسوس خاصة لمن يعاني ارتفاعا في ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، وكذلك يفضل استشارة الطبيب قبل تناول هذا المشروب.

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