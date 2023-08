ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا

علق المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، على إمكانية انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف الهلال هذا الصيف.

وتحدث ماركو سيلفا على احتمالية رحيل النجم الصربي، قائلًا: “ميتروفيتش جاهز بنسبة 100% للعب معنا أول مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو ملتزم معنا سواء بالوديات أو للمنافسات الرسمية”.

وواصل ماركو سيلفا حديثه قائلًا: “اللاعب تدرب معنا بشكل جيد طوال الأسبوع، نعم لقد وصله عرض مميز للغاية؛ جعله يفكر كثيرًا، والعرض وصل إلى نادي فولهام بدون شك”.

وارتبط اسم ميتروفيتش خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وأكدت التقارير إلى أن الأزرق اتفق معه على التوقيع لمدة 3 سنوات براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو.

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

