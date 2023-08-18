ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

يبدو أن نجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بات قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ماركو سيلفا يعلن غياب اللاعب

وقال المدير الفني لفولهام، البرتغالي ماركو سيلفا خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “ميتروفيتش لن يكون حاضرًا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، غدًا السبت، أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي”.

ورفض ماركو سيلفا، التعليق على أنباء حسم صفقة انتقال النجم الصربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مكتفيًا بالتأكيد على غيابه في مباراة الغد.

ميتروفيتش في طريقه للهلال

وتُشير كافة التقارير إلى انتقال ميتروفيش إلى صفوف الهلال، حيث حصل على موافقة اللاعب الصربي بالتوقيع على عقد ممتد لـ3 مواسم، وأرسل عرضًا إلى فولهام، وينتظر الموافقة النهائية، لإتمام إجراءات التعاقد معه.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة نادي فولهام طلبت مبلغًا محددًا يفوق عرض الهلال الأخير لهم، من أجل الموافقة على بيع عقد النجم الصربي، ولكن هذا لن يكون عائقًا أمام الأزرق، الذي يرغب في حسم الصفقة سريعًا.

ويلعب ميتروفيش صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.