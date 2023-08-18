Icon

مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية Icon 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر Icon الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران Icon صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق Icon نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة Icon إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع Icon العثور على مفقود حاذة جنوب مهد الذهب متوفيًا Icon وزير الاقتصاد اللبناني يستفز المصريين: يستهلكون قمحًا في ٣ أسابيع يكفي لبنان عامًا Icon جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان Icon هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أنباء اقترابه من الهلال

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن نجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بات قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ماركو سيلفا يعلن غياب اللاعب

وقال المدير الفني لفولهام، البرتغالي ماركو سيلفا خلال مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “ميتروفيتش لن يكون حاضرًا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، غدًا السبت، أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي”.

قد يهمّك أيضاً
الهلال والنصر إلى شوطين إضافيين

الهلال والنصر إلى شوطين إضافيين

السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

ورفض ماركو سيلفا، التعليق على أنباء حسم صفقة انتقال النجم الصربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مكتفيًا بالتأكيد على غيابه في مباراة الغد.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

ميتروفيتش في طريقه للهلال

وتُشير كافة التقارير إلى انتقال ميتروفيش إلى صفوف الهلال، حيث حصل على موافقة اللاعب الصربي بالتوقيع على عقد ممتد لـ3 مواسم، وأرسل عرضًا إلى فولهام، وينتظر الموافقة النهائية، لإتمام إجراءات التعاقد معه.

ميتروفيتش
تصميم للاعب بقميص الهلال

وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة نادي فولهام طلبت مبلغًا محددًا يفوق عرض الهلال الأخير لهم، من أجل الموافقة على بيع عقد النجم الصربي، ولكن هذا لن يكون عائقًا أمام الأزرق، الذي يرغب في حسم الصفقة سريعًا.

ويلعب ميتروفيش صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار