ماسك يلغي خاصية حظر الحسابات في منصة إكس

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلغاء خاصية حظر الحسابات في منصة إكس “تويتر سابقا”.

إلغاء خاصية حظر الحسابات

وقال إيلون ماسك إن المنصة ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى.

وتسمح خاصية الحظر على منصة إكس لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

وقال ماسك في منشور على المنصة “سيتم إلغاء الحظر باعتباره “خاصية”، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة”، وفقا لرويترز.

الإبقاء على خاصية الكتم

وأضاف أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.