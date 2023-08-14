مالكوم: قدوم نيمار إلى الهلال سيجعلني سعيدًا

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أعرب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال عن سعادته باقتراب مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لأزرق الرياض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مالكوم بعد مباراة الهلال وأبها لـ قناة SSC : ” لا شك أن انضمامه سيجعلني سعيدًا وسيكون قوة للفريق، أنا لعبت معه في المنتخب البرازيلي ونحن ننتظره”.
وعن المباراة، قال مالكوم: “سعدت بإحراز الهاتريك أهدي هدفًا لابني الصغير وعمره 3 أشهر وهدفًا للعائلة وهدفًا آخر لابن عمي، لا توجد مباراة في الدوري السعودي سهلة”.
وأصبح نجم الهلال ثاني لاعب يسجل هاتريك بعد مواطنه البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي والذي أحرز هاتريك في شباك نادي الحزم يوم الجمعة الماضية في افتتاحية مباريات البطولة.
يذكر أن فريق الهلال حقق أول فوز له في دوري روشن، وذلك بعد يومين من خسارة نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ضد الجار نادي النصر بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت في الطائف.
🎙مالكوم – لاعب #الهلال :
سعيد بتألقي في أولى مباريات الدوري.. وسأكون سعيد في حال أتى نيمار لأنه سيضيف الأداء والجمالية للفريق .#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/BjJp4WyQ9y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023