مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن

نجح البرازيلي مالكوم في إحراز ثاني هاتريك في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن أحرزهم في شباك نادي أبها اليوم في انطلاقة موسم 2023/2024.

وأصبح نجم الهلال ثاني لاعب يسجل هاتريك بعد مواطنه البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي والذي أحرز هاتريك في شباك نادي الحزم يوم الجمعة الماضية في افتتاحية مباريات البطولة.

مالكوم يواصل التألق

وفي مباراة الهلال وأبها، سجل مالكوم الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 32 ثم تعادل بعدها بدقيقة، اللاعب التونسي سعد بقير لنادي أبها في الدقيقة الـ 33.

وفي الشوط الثاني واصل مالكوم تألقه ليضيف هدفين في الدقيقتين الـ 55 والـ77.

وبهذا الهاتريك فإن الزعيم حصد أول 3 نقاط له في دوري روشن في الموسم الجديد.

وجاء فوز الهلال على أبها بعد يومين من خسارة نهائي البطولة العربية ضد نادي النصر، حيث حقق النصر اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز في النهائي بنتيجة 2-1 حيث أُقيمت المباراة في الطائف.