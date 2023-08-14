مالكوم يسجل ثاني هاتريك في افتتاحية دوري روشن إلغاء رحلة دولية و32 محلية في أستراليا بسبب صراخ راكب الاتحاد يستهل مباريات الدوري السعودي بثلاثية في الرائد هاتريك مالكوم يُهدي الهلال أول 3 نقاط بـ دوري روشن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض غضب هلالي بسبب فرصة عبدالله الحمدان الضائعة أمير نجران يوجه بالتحقيق في انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بحبونا مفتي الهند: مؤتمر تواصل وتكامل يعكس رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف تصريح سابق لـ مدرب الهلال عن Neymar قد يثير أزمة الغذاء والدواء تنفي مزاعم ري الثوم الصيني بماء المجاري
نجح البرازيلي مالكوم في إحراز ثاني هاتريك في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن أحرزهم في شباك نادي أبها اليوم في انطلاقة موسم 2023/2024.
وأصبح نجم الهلال ثاني لاعب يسجل هاتريك بعد مواطنه البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي والذي أحرز هاتريك في شباك نادي الحزم يوم الجمعة الماضية في افتتاحية مباريات البطولة.
وفي مباراة الهلال وأبها، سجل مالكوم الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 32 ثم تعادل بعدها بدقيقة، اللاعب التونسي سعد بقير لنادي أبها في الدقيقة الـ 33.
وفي الشوط الثاني واصل مالكوم تألقه ليضيف هدفين في الدقيقتين الـ 55 والـ77.
وبهذا الهاتريك فإن الزعيم حصد أول 3 نقاط له في دوري روشن في الموسم الجديد.
وجاء فوز الهلال على أبها بعد يومين من خسارة نهائي البطولة العربية ضد نادي النصر، حيث حقق النصر اللقب لأول مرة في تاريخه بالفوز في النهائي بنتيجة 2-1 حيث أُقيمت المباراة في الطائف.