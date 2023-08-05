مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال

عزز البرازيلي مالكوم من تفوق الهلال بالهدف الثالث في شباك نادي الاتحاد، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة السبعين، وذلك بعد تلقيه عرضية متقنة من ياسر الشهراني.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق الهلال بنتيجة 2-0 عبر هدفي سيرجي سافيتش وسالم الدوسري، بينما سجل اللاعب البرازيلي رومارينيو الهدف الوحيد لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ 56.