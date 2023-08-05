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في شباك الاتحاد

مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال
المواطن - فريق التحرير

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عزز البرازيلي مالكوم من تفوق الهلال بالهدف الثالث في شباك نادي الاتحاد، وذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسجل النجم البرازيلي الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة السبعين، وذلك بعد تلقيه عرضية متقنة من ياسر الشهراني.

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مقطع فيديو يحسم مصير مشاركة مالكوم أمام الاتحاد

مالكوم - الهلال والاتحاد

 

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق الهلال بنتيجة 2-0 عبر هدفي سيرجي سافيتش وسالم الدوسري، بينما سجل اللاعب البرازيلي رومارينيو الهدف الوحيد لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ 56.

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