مالك الروقي .. خبرات شبابية إبداعية تقود دفة القناة الثقافية

إنجاز جديد على أرض السعودية، بعد توقيع اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية عبر برامج متنوعة على مدار الساعة، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليمياً، بقيادة شبابية إبداعية يقود دفتها الإعلامي المبدع مالك الروقي.

وقال مالك الروقي مدير القناة الثقافية في أول تعليق له بعد تعيينه مديرا للقناة: “ستكون القناة الثقافية معكم في سبتمبر ، في بث متواصل ببرامج متنوعة وممتعة ، تراثاً، أدباً، فنوناً بصرية، فنون الطهي، الأزياء، أفلاماً، كتباً، مسرحاً، فنوناً أدائية، موسيقى، عمارة وتصميم”.

خبرات عملية

ومالك الروقي هو إعلامي ومقدم برامج سعودي، يعمل مديراً لأخبار قناة MBC في السعودية، قدّم العديد من البرامج على قناة MBC من أبرزها البرنامج الحواري (السطر الأوسط)، وبرنامج (مالك بالطويلة).

مالك الروقي حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الملك سعود، وبدأ عمله الإعلامي مراسلاً تلفزيونياً لقناة الإخبارية السعودية، ويعمل مديراً لأخبار قناة MBC في السعودية.

الطاقات الشبابية

وعلق الأكاديمي سعد البازعي على تعيين الروقي مديرا للقناة الثقافية بقوله: “لا شك لدي أن تولي مجموعة من الطاقات الشابة المؤهلة بقيادة مالك الروقي إدارة القناة الثقافية القادمة يمنحها قيمة مضافة. وفقهم الله”.

وقال تركي المهندس “تم تعيين الإعلامي ( مالك الروقي ) مديرًا لـ القناة الثقافية، وهو مدير الأخبار في MBC والمعروف بتقديمه للبرنامج الحواري ( السطر الأوسط) و برنامج الإثراء المعرفي الرمضاني ( مالك بالطويلة) .. اختيار موفق”.

رافد ثقافي وطاقات إبداعية

وقالت الشاعرة نادية السالمي : “نحن في أمس الحاجة إلى هذا الرافد الثقافي نضخ من خلاله ثقافتنا، وعينا، وطموحنا، نعرض أدبنا ونشرح أفكارنا، ونفخر بفنوننا ونفجّر ابداعات كوادرنا.. أطيب المنى بالتوفيق للأستاذ مالك الروقي مدير الثقافية.. نتطلّع إلى عمل يليق بما تملك بلادنا من تنوع في كافة الأصعدة”.

تدشين وتشغيل القناة الثقافية

وبالأمس، وقّع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم مع رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC الوليد بن إبراهيم البراهيم، اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية عبر برامج متنوعة على مدار الساعة، وذلك لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليمياً، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.

البث على تطبيق شاهد

وتستهدف القناة ـ التي ستبث ضمن باقة إم بي سي فضائياً، ورقمياً على تطبيق “شاهد”، في سبتمبر القادم ـ ، النخب المثقفة والجمهور العام بأسلوب عصري وحيوي، من حيث المضمون والمحتوى والرسائل الثقافية التي ستعكس نظرة المتلقي السعودي وفخره بعراقة تراثه وتاريخه الحضاري والثقافي، وترسخ من تواجد المحتوى السعودي في منظومة الإبداع العالمية.

وستحتفي القناة بثراء الثقافة السعودية من خلال نظرة فريدة على الفنون والآداب والتراث والشعر والمسرح والسينما والتصميم والأزياء وفنون الطهي، بأساليب تتقن المزج بين التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعكس الاحتياجات دائمة التغيّر للجمهور المحلي والعالمي.

كما تستهدف تشجيع الكفاءات السعودية وتحويل المبدعين إلى أصول الثقافية، وستتولى التغطية الموسعة لكافة الأحداث الثقافية، إضافة إلى إنتاج أفلامٍ وثائقية تسرد سيَراً ومذكرات لشخصيات سعودية بارزة، وشراء حقوق المسرحيات والاحتفالات العالمية، وبناء مكتبةٍ أرشيفيةٍ ضخمة للأعمال الثقافية السعودية والحوارات النادرة مع الشخصيات الوطنية والثقافية، وستعمل على رصد آخر النقاشات الدائرة بين المثقفين، واستضافتهم لفتح دوائر النقاش ومتابعتها باستمرار لتعزيز الحوار الثقافي الفعّال.

تدشين منصة إعلامية رقمية

وتشمل الاتفاقية، بالإضافة للقناة التلفزيونية، تدشين منصة إعلامية رقمية تتخصّص بإنتاج مقاطع الفيديو للمنصات الرقمية بالإضافة للمقالات والبودكاست والإنتاج الوثائقي، بصورة تلامس اهتمامات وذائقة الأجيال الجديدة، وبما يوسّع نطاق وتطلعات وإمكانات شركات المحتوى المحليّة وربطها بشبكة تضم أبرز الكفاءات العالمية.

ويأتي إنشاء القناة الثقافية بهدف مواكبة ما تعيشه المملكة من نهضةٍ ثقافية كبيرة في ظل رؤية السعودية 2030، بالتزامن مع بروز تطلعات الجيل الصاعد المتعطش لمسايرة التطورات المتسارعة التي ارتبط فيها المحتوى بالتكنولوجيا، ورغبته الشغوفة باستعراض مزايا بلاده أمام العالم.