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القوة العسكرية نتائجها كارثية

مالي تحذر من تدخل إكواس عسكريًّا في النيجر

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
مالي تحذر من تدخل إكواس عسكريًّا في النيجر
المواطن - فريق التحير

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حذر وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، الاثنين من “كارثة” في حال قيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

نتائج كارثية

وأضاف ديوب بحضور وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا خلال مراسم تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية: إن “القوة العسكرية التي استخدمت في بلدان أخرى مجاورة أو في أقطار أخرى، نرى نتائجها. إنها كارثة”.

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وأكد ديوب: “نحن سواء في بوركينا أو مالي، نعارض أي فكرة تدخل في الشؤون الداخلية أو تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية”.

انقسام في إفريقيا والعالم

وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقساما في إفريقيا والعالم. ففي حين دانته العديد من الدول الغربية تتقدمها فرنسا، حذّرت دول مجاورة أبرزها الجزائر من خطورة أي تدخل عسكري.

من جهتها، اعتبرت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر بنتيجة انقلابات سابقة، أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.

وتطالب إكواس والدول الغربية بعودة الانتظام الدستوري وإطلاق سراح الرئيس المحتجز.

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