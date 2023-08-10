Icon

سعة صدر مواطن تجاه مزاح جيرانه تحظى بالإعجاب Icon لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص Icon مقتل 150 يمنيًا خلال 7 أشهر بسبب الصواعق Icon انقلابيو النيجر يشكلون حكومة قبيل قمة حاسمة لإيكواس Icon مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين Icon الهلاليون يدعمون حبيب الوطيان قبل نهائي البطولة العربية Icon السجن مدى الحياة لكويتية قتلت ابنتها وأخفت جثتها بالحمام Icon 7 خطوات لنقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور Icon الغذاء والدواء: 4 حالات يُمنع فيها استخدام الكركديه Icon 10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ردًا على تصنيفها بالمنطقة الحمراء

مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
مالي تعلق منح التأشيرات للفرنسيين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، اليوم الخميس، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين، من طرف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المالية في فرنسا “حتى إشعار آخر”.

وقالت الخارجية المالية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: ” علمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على نحو مفاجئ، عبر وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الفرنسية صنفت مالي في المنطقة الحمراء على خلفية “توترات إقليمية قوية” مفترضة.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا

الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا

أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً

وعلى نفس المنوال، أوقفت السفارة الفرنسية في باماكو إصدار التأشيرات وأغلقت مركز التأشيرات ومركز الاتصال “كاباغو”، تطبيقا للمعاملة بالمثل، تعلق الوزارة، حتى إشعار آخر، إصدار التأشيرات للمواطنين الفرنسيين من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية لمالي في فرنسا”.

علاقات متوترة

وتشهد العلاقات بين فرنسا ومالي توترًا على خلفية موقف باريس من الانقلابيين اللذين شهدتهما باماكو، أطاح أولهما بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والثاني بالرئيس الانتقالي باه نداو.

وفي أعقاب ذلك، انسحبت آخر عناصر القوات الفرنسية من مالي شهر أغسطس 2022، وقبلها تم طرد السفير الفرنسي لدى باماكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف