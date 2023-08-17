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السيتي فاز به على حساب إشبيلية الإسباني

مانشستر سيتي يكافئ برناردو سيلفا بعد التتويج بـ السوبر الأوروبي

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
مانشستر سيتي يكافئ برناردو سيلفا بعد التتويج بـ السوبر الأوروبي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قرر مكافأة نجمه البرتغالي برناردو سيلفا بتجديد عقده، وذلك بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي أمس على حساب نادي إشبيلية الإسباني.

وقال الإعلامي الإيطالي وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو: إن سيلفا رحب بتجديد العقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026، وأن التوقيع سيكون خلال نهاية الأسبوع المقبل.

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حديث جيسوس عن برناردو سيلفا

وفي وقت سابق، كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بـ الهلال أوضح أنه تمنى التعاقد مع سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث جيسوس في تصريحات إعلامية قائلًا: “بالطبع أتمنى التعاقد معه، وسوف أعتمد عليه في حال التوقيع معه”.

وأضاف: “الخلاف مع سيلفا كان في وقته وانتهى، لا توجد أي مشاكل بيننا حاليًّا”.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الهلال عرض على لاعب مانشستر سيتي، راتبًا أسبوعيًّا خرافيًّا لإغرائه بالانتقال إلى أزرق الرياض.

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

عرض الهلال

وكشفت شبكة Foot Mercato الفرنسية أن الهلال لم يكن يمانع تقديم 930 ألف يورو في الأسبوع، بينما يتقاضى اللاعب في مانشستر سيتي حاليًّا راتبًا أسبوعيًّا قدره 175 ألف يورو.

وفي وقت سابق، وأكد موقع 90min العالمي، أن برناردو سيلفا تلقى عرضًا ضخمًا من أجل الانضمام إلى صفوف الهلال هذا الصيف، والالتحاق بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي اللذين انضما مؤخرًا لدوري روشن السعودي.

وأشار إلى أن سيلفا صاحب الـ28 عامًا، أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، ويبحث عن تحدٍّ جديد، بعدما نجح في الفوز بجميع البطولات المتاحة، بعد الثلاثية التاريخية بالموسم الماضي.

برناردو سيلفا

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