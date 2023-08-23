مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2026

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل المثار بشان مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيرناردو سيلفا، وأعلن تمديد عقده رسميًا، قبل قليل.

بيرناردو سيلفا مستمر

ونشر حساب نادي مانشستر سيتي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا للاعب بيرناردو سيلفا، بعد تمديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2026.

وجاء تمديد التعاقد مع سيلفا، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، حيث دخلت أندية؛ الهلال، برشلونة وباريس سان جيرمان في منافسة قوية؛ للحصول على خدماته، قبل أن يُنهي ناديه الجدل ويمدد تعاقده.

ويُعد بيرناردو سيلفا من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، وساهم في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في الموسم الرياضي الماضي.

وشارك بيرناردو سيلفا صاحب الـ28 عامًا، في 55 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

مانشستر سيتي يُلاقي شيفيلد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.