مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية

أصبح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني قريبًا للغاية من تولي مسؤولية تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

مانشيني يُدرب الأخضر

وأكد الإعلامي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن مانشيني هو المدرب الجديد لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث يمتد تعاقده حتى عام 2026، وسيحصل على 20 مليون يورو في العام.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب السعودية يُعسكر في نيوكاسل

على الجانب الآخر، سيخوض منتخب السعودية معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.