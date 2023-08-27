مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بمساحة 100 مليون متر مربع 10 مزايا مهمة يحققها التفكير الناقد الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا تفاصيل وظائف جامعة نجران ساعات تفصل محمد صلاح عن التوقيع للاتحاد
أصبح المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني قريبًا للغاية من تولي مسؤولية تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الإعلامي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن مانشيني هو المدرب الجديد لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث يمتد تعاقده حتى عام 2026، وسيحصل على 20 مليون يورو في العام.
وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
على الجانب الآخر، سيخوض منتخب السعودية معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.