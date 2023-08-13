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بعد رحيله عن إيطاليا

مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أصبح روبرتو مانشيني قريبًا من تولي منصب مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد رحيله رسميًا عن قيادة إيطاليا، اليوم الأحد.

مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

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روبرتو مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا

روبرتو مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر dailymail

مدرب منتخب السعودية الجديد

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن مانشيني سيكون مدرب منتخب السعودية الجديد، حيث إنه كان يتصدر قائمة المرشحين مع البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تولى تدريب الهلال، ليقترب المدرب الإيطالي من قيادة الأخضر.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر dailymail

وفور الإعلان عن استقالة المدرب الإيطالي من منصبه، أشارت تقارير إلى أنه سيكون مدرب منتخب السعودية، وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الاختيار، نظرًا لخبراته الكبيرة.

وفي السياق ذاته، أكد موقع FilGoal.com، نقلًا عن مصدر مقرب من مانشيني، أنه تم عقد محادثة بالفيديو مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقدم موافقته المبدئية على تدريب المنتخب خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @Azzurri

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