مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية

أصبح روبرتو مانشيني قريبًا من تولي منصب مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بعد رحيله رسميًا عن قيادة إيطاليا، اليوم الأحد.

مانشيني يستقيل من تدريب إيطاليا

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم أن مانشيني استقال من منصبه كمدرب للمنتخب الأول، على أن يتم الكشف عن المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للالتزامات المهمة المرتقبة.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

مدرب منتخب السعودية الجديد

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن مانشيني سيكون مدرب منتخب السعودية الجديد، حيث إنه كان يتصدر قائمة المرشحين مع البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تولى تدريب الهلال، ليقترب المدرب الإيطالي من قيادة الأخضر.

وفور الإعلان عن استقالة المدرب الإيطالي من منصبه، أشارت تقارير إلى أنه سيكون مدرب منتخب السعودية، وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الاختيار، نظرًا لخبراته الكبيرة.

وفي السياق ذاته، أكد موقع FilGoal.com، نقلًا عن مصدر مقرب من مانشيني، أنه تم عقد محادثة بالفيديو مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقدم موافقته المبدئية على تدريب المنتخب خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.