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ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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صافح الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني نجم النصر وذلك قبل دقائق من انطلاق حفل تدشين دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.

وينطلق الحفل في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي الإعلان عنها مؤخرًا.

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وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.

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