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العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر

ماوي وأكثر من 66 شخصية تنتظرك في ديزني أون آيس

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
ماوي وأكثر من 66 شخصية تنتظرك في ديزني أون آيس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، أن عروض ديزني أون آيس مستمرة حتى 20 سبتمبر في بوليفارد رياض سيتي.

قصص متنوعة مع ماوي

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: قصص متنوعة مع ماوي، وأكثر من 66 شخصية تنتظرك بعروض مختلفة في ديزني أون آيس في بوليفارد رياض سيتي.

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ولفتت منصة عيشها إلى أن العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر، منوهة المتابعين بأن التذاكر متاحة للحجز عبر الموقع الإلكتروني للمنصة.

فعاليات متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.

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