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انهيار نظام التشغيل في ويندوز 10 و11

مايكروسوفت تبدأ التحقيق في شاشة الموت الزرقاء

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مايكروسوفت تبدأ التحقيق في شاشة الموت الزرقاء
المواطن - فريق التحرير

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بدأت شركة مايكروسوفت العالمية، التحقيق في انهيار نظام التشغيل في نظامي ويندوز 10 وويندوز 11، مع رسالة تظهر للمستخدمين تفيد بعدم توافق المعالج.

شاشة الموت الزرقاء

وظهرت المشكلة التي تعرف بـ ” شاشة الموت الزرقاء”، ويشار إليها بـ” BSOD” بعد تحديثات أخيرة على النظامين، على حواسب اللوحات الأم من شركة MSI التي تعمل بمعالجات إنتل من سلسلة 600 و700، وتوجد بصورة أقل نسبيًا على اللوحات الأم من شركات أخرى مثل أسوس وجيجابايت.

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تطبيق التغذية الراجعة

في السياق نفسه، شجعت مايكروسوفت عملاءها على إرسال التعقيبات على المشكلة من خلال تطبيق التغذية الراجعة Feedback Hub.

وكان عدد من المستخدمين قد شكوا من توقف أنظمة التشغيل الخاصة بويندوز 10 و11، وظهور علامة الشاشة الزرقاء وتوقف نظام التشغيل بالكامل.

 

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