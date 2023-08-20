مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب

نفى نائب الرئيس السابق مايك بنس، اليوم الأحد، معرفته بأمر الوثائق السرية المتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي لم يسلمها لإدارة البيت الأبيض قبيل مغادرته الرئاسة في 2020.

الوثائق السرية للبيت الأبيض

وقال بنس، في تصريحات لشبكة ABC News الأمريكية، إنه ليس على علم بأي شيء يخص الوثائق التي لم يسلمها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض. وأضاف بنس: “هناك مناقشات تجري الآن في البيت الأبيض لرفع السرية عن المواد”.

وتم توجيه لائحة اتهام ضد ترامب في سبع تهم في يونيو الماضي كجزء من تحقيق وزارة العدل في تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية التي تم إحضارها إلى منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد أن غادر البيت الأبيض في عام 2021 – بالإضافة إلى إعاقة محتملة لـ التحقيق وجهود الحكومة لاستعادة المواد السرية. ومن المفترض أن يتم تخزين السجلات المصنفة في أماكن آمنة. وبموجب قانون السجلات الرئاسية، من المفترض أن تذهب سجلات البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عندما تنتهي الإدارة من التحقيقات.

انتقادات بنس لترامب

وفي المقابل، نفى ترامب مرارًا ارتكاب أي مخالفات. ومنذ إعلان بنس الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية للبيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، هاجم نائب الرئيس السابق مايك بنس، ترامب على دوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

لم يستبعد بنس العفو عن الرئيس السابق، وقال لشبكة سي إن إن أواخر الشهر الماضي إنه في حين أن تصرفات ترامب في 6 يناير كانت طائشة، إلا أنه غير مقتنع بعد بأنها كانت إجرامية.

تصريحات ترامب عن الخسارة

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات 2024 إنه لا يتذكر أى مرة قال فيها له الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يعرف أنه خسر انتخابات 2020. وقال بنس، في تصريحات سابقة، إن ترامب لم يخبره أبدًا فى أي مرحلة أنه علم بخسارته للانتخابات.

وكان ترامب قد واجه لائحة اتهامات الشهر الماضى فى أربع اتهامات للتآمر بإلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي أقر بانه غير مذنب فيها.

وقال خبراء قانون إن الحالة الذهنية لترامب يمكن أن تكن عاملاً أساسيًا فى القضية. فخلال مراحل الاتهام، يسعى المدعوون إلى إثبات أن ترامب عرف أنه لم يفز في الانتخابات وأن تصريحاته عن التزوير الواسع كانت كاذبة.