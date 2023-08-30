مايلي سايروس تكشف عن جدول عملها المرهق خلال سن الـ13 عامًا

شاركت المغنية الأمريكية مايلي سايروس جدول عملها المرهق عندما كانت تبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا، بما في ذلك الاستيقاظ في الساعة 5:30 صباحًا وإجراء 9 مقابلات والتقاط العديد من الصور.

جدول عمل مايلي سايروس

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، تذكرت مايلي سايروس جدول العمل المرهق الذي كانت تمارسه خلال فترة مراهقتها بفضل دورها في مسلسل “هانا مونتانا” الذي قدمته على قناة ديزني.

وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على “تيك توك”، مستوحاة من أغنيتها الجديدة “Used To Be Young”، كانت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا تتعمق في ماضيها وتطورها المهني، وتناقش كل شيء بدءًا من قرارها بعدم القيام بجولة منذ ذلك الحين، لعلاقتها مع والدها نجم الريف بيلي راي سايروس.

وفي أحدث فيديو شاركته مايلي سايروس الثلاثاء، كشفت المغنية لمتابعيها عن يوم نموذجي عاشته كنجمة طفلة.

وكانت مغنية “فلاورز” في الثالثة عشرة من عمرها فقط عندما ذاع صيتها خلال لعبها دور مايلي ستيوارت، وهي فتاة من ماليبو تختبر “أفضل ما في العالمين” كفتاة مراهقة عادية في النهار ونجمة بوب مشهورة في الليل.

لا وقت للتسلية

ومع ذلك، بالنسبة لمايلي سايروس، يبدو أنه لم يكن هناك الكثير من الوقت المتبقي في يومها للتسلية في سن المراهقة، نظرًا لمقدار الضغط الذي كان عليها القيام به للترويج لنفسها وللعرض.

وقرأت سايروس من اللابتوب أحد جداولها القديمة عندما كان عمرها حوالي 12 أو 13 عامًا، والتي بدأت في الساعة 5:30 صباحًا.

وقالت “بدأ اليوم بتصفيف الشعر والمكياج”، قبل أن يتم اصطحابها في الساعة السابعة صباحًا لتظهر في الأخبار.

إجراء مقابلات

بعد ذلك، قالت سايروس إنها أجرت ثلاث مقابلات حية أخرى في الساعة 7:45 صباحًا، و8:15 صباحًا، و8:45 صباحًا، و”اجتماعًا مع المحررين” لمدة 90 دقيقة، كل ذلك قبل “العودة إلى الفندق في الظهيرة.

ولم تحصل سايروس على أي فترة راحة أثناء الغداء، حيث قرأت الشيء التالي في جدولها، وقالت: “حسنًا، لا بد لي من إجراء مقابلة ولكن المراسلين جميعهم طلاب في الصف الخامس”.

بعد ذلك، أجرت “مقابلة غداء” مع والدها في الفندق، وفقًا للجدول الزمني، وغادرت الفندق مرة أخرى للذهاب إلى جلسة تصوير لمجلة Life.