ما تود معرفته عن روجير إيبانيز صفقة الأهلي الجديدة

أصبح النادي الأهلي قريبًا من الإعلان عن التعاقد مع المدافع البرازيلي روجير إيبانيز لاعب الفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي.

وكان مدرب روما، جوزيه مورينيو، قد ودع اللاعب البرازيلي، عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وقال: “كن سعيدًا، أعلم أنك ستفتقدني.. شكرًا على قميصك الأخير، الآن يمكنك أن تدفع لي ولباقي الموظفين قيمة العشاء.. استمتع في السعودية”.

مسيرة روجير إيبانيز

المدافع البرازيلي صاحب الـ 24 عامًا سبق له اللعب في أندية فلوميننسي البرازيلي وفريق سيرجيبي البرازيلي ثم انضم لنادي أتالانتا الإيطالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

ويلعب النجم البرازيلي مع فريق روما منذ عام 2021 مقابل 8 ملايين يورو تم دفعهم لفريق أتالانتا آنذاك.

وحقق إيبانيز مع روما لقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021/2022 كما وصل مع الجيالوروسي إلى نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/2023.

وتصل القيمة التسويقية للاعب البرازيلي 30 مليون يورو، كما خاض مباراتين دوليتين مع منتخب راقصي السامبا.

وخاض نجم روما 172 مباراة بقميص جميع الأندية التي لعب لها وتمكن من إحراز 9 أهداف وصناعة هدفين أيضًا.

تفاصيل الصفقة

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن صفقة انتقال المدافع البرازيلي روجير إيبانيز إلى النادي الأهلي تمت بالفعل، وسيتم الإعلان الرسمي قريبًا.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الأهلي سيدفع رسومًا إلى روما تصل لـ28.5 مليون يورو، من أجل التعاقد مع روجير إيبانيز، وذلك بجانب الإضافات والمتغيرات، لتتجاوز قيمة الصفقة حاجز الـ30 مليون يورو.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن النادي حصل على موافقة روجير إيبانيز، من أجل التوقيع معه لمدة 4 مواسم؛ ليُمثل صفوفه حتى عام 2027.