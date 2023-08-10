مبابي متمسك بالبقاء في باريس حتى 2024

واصل نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي تحديه لإدارة ناديه برئاسة ناصر الخليفي، مؤكدًا استمراره مع الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

مبابي يؤكد استمراره

وذكرت صحيفة “لو باريزيان”، اليوم الخميس: “مبابي أبلغ ناصر الخليفي في لقاء مباشر بمقر التدريبات، أنه يرفض الانتقال إلى أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “المهاجم الفرنسي متمسك بموقفه الذي أعلنه في البداية بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده الحالي في يونيو 2024″.

وتابعت “لو باريزيان”: “لن يكون هناك أي عرض من نادي ريال مدريد لمبابي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات سواء يوم 31 أغسطس الجاري أو الأول من شهر سبتمبر المقبل”.

وجاء في ختام التقرير: “مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد في 2023، حيث إنه لم يُغير تصريحاته السابقة في 14 يونيو الماضي، على هامش مباراة فرنسا ضد جزر فارو، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 بشأن استمراره مع الفريق”.

الاستبعاد من الجولة التحضيرية

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل الضغط عليه للموافقة بالرحيل والتخلي عن مكافأة الولاء أو تجديد التعاقد.