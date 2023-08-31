مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026!

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مبابي يوافق على تجديد تعاقده

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن كيليان مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2026، مع وضع شرط جزائي خاص يسمح برحيله في صيف 2024.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الفترة الماضية شهدت تحولًا كبيرًا في مستقبل النجم الفرنسي، بعدما أعلن رغبته بوضوح في الرحيل بالمجان، قبل أن تبعده الإدارة عن الفريق الأول، ولكن تم حل الأزمة وعاد اللاعب للتدريبات الجماعية.

وأضافت “ديلي ميل”: “ونتيجة لذلك عاد مبابي للمشاركة في المباريات الرسمية، وسجل في المباراتين اللتين شارك فيهما بالدوري الفرنسي، ليقترب من تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حسبما أكد موقع توتو ميركاتو أيضًا”.

وشددت على أن صفقة تجديد تعاقد كيليان المرتقبة ستتضمن شرطًا جزائيًا غامضًا، الأمر الذي قد يسمح له بتحقيق حلمه والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

عرض من ريال مدريد

وأكدت تقارير بالأمس أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك بعد موافقة رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي على تخفيض المقابل المادي.