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مبابي ونيمار خارج قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
مبابي ونيمار خارج قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإسباني لويس إنريكي، عن قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وشهدت غياب أكثر من نجم بارز، وفي مقدمتهم كيليان مبابي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

ومن المقرر أن تُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان على ملعب “حديقة الأمراء”، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_arab

قائمة باريس سان جيرمان

وضمت قائمة لويس إنريكي 20 لاعبًا لمباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، وهم؛ كيلور نافاس، أشرف حكيمي، مانويل أوجارتي، ماركينيوس، فابيان رويز، جونسالو راموس، ماركو أسينسيو، دانيلو، فيتينيا.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كلاًّ من؛ لوكاس هيرنانديز، لي كانج، تشير ندور، سولير، كورزاوا، زاير إيمري، إسماعيل الغربي، سكرينيار، هوغو إيكيتيكي، أرناو تيناس ودوناروما.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان
قائمة المباراة – المصدر @PSG_English

غياب مبابي ونيمار

وشهدت قائمة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان، غياب كيليان مبابي الذي تم استبعاده من الجولة الصيفية وفترة الإعداد، حيث تضغط الإدارة عليه لتوقيع عقد جديد أو بيعه هذا الصيف، ولكن يُصر على البقاء لنهاية عقده في 2024.

ويغيب نيمار وماركو فيراتي، بعدما أكدت تقارير أنهما خارج حسابات إنريكي في الموسم الجديد، وارتبط اسمهما بالانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الهلال، كما يحظى النجم البرازيلي باهتمام أندية أمريكية وبرشلونة.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان

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