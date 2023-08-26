مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

أبدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، رغبته في استمرار الإيطالي ماركو فيراتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

غموض مصير فيراتي

وكان مسئولو باريس سان جيرمان قد اجتمعوا بالثنائي فيراتي ونيمار قبل عدة أسابيع، لإبلاغهما بأنهما خارج حسابات الفريق الأول لكرة القدم، ويجب عليهما إيجاد فريق جديد، وانضم النجم البرازيلي إلى الهلال رسميًا.

وارتبط اسم فيراتي خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث نال اهتمام أكثر من ناد، وتُشير التقارير إلى أن النادي الأهلي يحاول حسم الصفقة، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الخالي.

مبابي يرغب في استمرار فيراتي

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن كيليان مبابي، لا يعارض بقاء فيراتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.

وأضافت: “خلال حفل أقيم بنهاية الموسم الماضي في كان، تحدث مبابي مع فيراتي وأبلغه بأنه يريد البقاء مع باريس لموسم آخر، وطالب اللاعب الإيطالي بأن يستمر أيضًا معه في حديقة الأمراء”.

وتابعت: “جاء ذلك عكس موقف مبابي من نيمار، الذي ذكرت العديد من التقارير، أن النجم الفرنسي ضغط على الإدارة، من أجل بيع اللاعب البرازيلي، كما أن ماركو فيراتي يميل بالفعل للبقاء مع باريس سان جيرمان هذا الموسم”.