مباراة الأخدود ضد الفتح تتكرر بعد 40 عامًا

تترقب الجماهير مباراة الأخدود ضد الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط، والتقدم في الترتيب.

مباراة الأخدود ضد الفتح

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود ضد الفتح عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتُعد مباراة الأخدود ضد الفتح اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ 40 عامًا، حيث سبق وتقابلا مرة واحدة فقط، وكانت هذه المباراة في يوليو عام 1983، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وانتهت مباراة الأخدود ضد الفتح بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتقابلا بعد ذلك مجددًا سواء على صعيد المنافسات الرسمية أو الودية، ما يزيد من الإثارة على مواجهة اليوم.

ويأمل الأخدود الصاعد حديثًا من دوري يلو في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، فيما يعول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على خبرات لاعبيه في حصد الثلاث نقاط.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع الفتح الذي يتواجد في المركز العاشر.