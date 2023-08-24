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مباراة الاتفاق ضد الخليج تشهد الظهور الأول لمحمد شريف

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
مباراة الاتفاق ضد الخليج تشهد الظهور الأول لمحمد شريف
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر النجم المصري محمد شريف، الظهور الأول في دوري روشن السعودي خلال مباراة الاتفاق ضد الخليج اليوم، حيث يتوقع مشاركته بشكل أساسي.

مباراة الاتفاق ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الاتحاد المتصدر والنصر، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ16 بدون رصيد.

مباراة الاتفاق ضد الخليج
موعد المباراة – المصدر @Khaleejclub

مشاركة محمد شريف

وكان محمد شريف قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد حتى عام 2025، ولكنه غاب عن المشاركة ضد الأهلي لعدم جاهزيته.

محمد شريف
شريف – المصدر @Khaleejclub

ويتوقع أن يعتمد المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل على محمد شريف بشكل أساسي في مباراة الاتفاق ضد الخليج اليوم، خاصة أن خطته في التدريبات الأخيرة اعتمدت عليه، كما أنه ظهر بشكل مميز.

ومن المتوقع أن تبدأ كتيبة بيدرو مباراة الاتفاق ضد الخليج، بالتشكيل التالي؛ إبراهيم سيهيتش، بيدرو ريبوتشو، ليساندرو لوبيز، عبدالله الشنقيطي، عمر العودة، جونج وو يونج، خالد السميري، هشام آل دبيس، فابيو مارتينز، إيفو رودريجيش ومحمد شريف.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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