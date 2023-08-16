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مباراة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
مباراة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي، في أولى جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة الشباب والأخدود

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الأولى هي مواجهة الشباب والأخدود بـ67:47 دقيقة فعلية.

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ولعب الشباب والأخدود على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وتقدم الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء سددها أندري بوركا، وأحرز أحمد عبده التعادل عند الدقيقة 66.

الشباب والأخدود
جانب من المباراة – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، كالتالي، الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الهلال، الفيحاء، الأهلي، الاتفاق، الطائي والرياض.

الأهلي في دوري روشن السعودي
لاعبو الأهلي – المصدر @SPL

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع التعاون، الفتح والأخدود، ويتواجد النصر في المركز الـ12 بدون نقاط، بالتساوي مع كل من؛ ضمك، الوحدة، أبها، الخليج، الحزم والرائد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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