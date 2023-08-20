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ضمن منافسات الجولة الثانية

مباراة النصر والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
مباراة النصر والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة النصر والتعاون الأكثر دقائق لعب فعلي، في ثاني جولات الموسم الرياضي الحالي من بطولة دوري روشن السعودي.

رقم مميز لمباراة النصر والتعاون

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن أكثر مباراة شهدت دقائق لعب فعلية في الجولة الثانية هي مواجهة النصر والتعاون بـ64:11 دقيقة فعلية.

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وأُقيمت مباراة النصر والتعاون على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز على العالمي في معقله بهدفين دون رد عن طريق لياندر تاوامبا وأحمد باحسين في الدقيقتين 20 و96.

النصر ضد التعاون - دوري روشن

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع فريقي الأهلي والاتفاق.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض، ثم الوحدة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع فريقي أبها والطائي.

ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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