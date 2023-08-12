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وسط منافسة قوية لحصد اللقب العربي

مباراة الهلال ضد النصر تُعيد للأذهان كأس السوبر 2015

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
مباراة الهلال ضد النصر تُعيد للأذهان كأس السوبر 2015
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المواطن - فريق التحرير

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أعادت مباراة الهلال ضد النصر في كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ إلى الأذهان ديربي الرياض في بطولة كأس السوبر السعودي عام 2015.

مباراة الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد صعد إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

موعد مباراة الهلال ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @UAFAAC

تفوق الهلال بكأس السوبر

وتُعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم تكرارًا لمواجهتهما في كأس السوبر السعودي 2015، حيث تقابلا في اليوم ذاته من شهر أغسطس في العاصمة البريطانية لندن في المباراة النهائية التي أُقيمت خارج السعودية للمرة الأولى.

الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي 2015
تتويج الأزرق

وتتفاءل جماهير الأزرق بيوم 12 أغسطس قبل مباراة الهلال ضد النصر اليوم، لتتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي على ملعب “لوفتس رود”، بعد الفوز على العالمي بهدف دون رد؛ سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.

على الجانب الآخر، تطمح الجماهير النصراوية في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، وتجاوز عقبة الهلال اليوم، أملًا في حصد أول ألقاب العالمي في البطولة العربية، وبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد ببطولة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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