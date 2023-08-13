مباراة ريال مدريد وبلباو تمنح بيلينغهام رقمًا استثنائيًا

خطف نجم المرينغي، الإنجليزي جود بيلينغهام الأنظار خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وبلباو

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز المرينغي بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية المرينغي خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، رودريجو جوس عند الدقيقة 28، قبل أن يحرز بيلينغهام الهدف الثاني عند الدقيقة 36، ليحرز الفريق أول 3 نقاط في رحلته لاستعادة لقب الدوري الإسباني.

تألق بيلينغهام ضد أتلتيك بلباو

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” بالمستوى الذي ظهر عليه بيلينغهام في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، بعدما حقق أعلى معدل من المراوغات الناجحة.

وذكرت “أوبتا”: “من بين المباريات التي شهدت أكثر من 5 مراوغات، سجل بيلينغهام مع ريال مدريد أعلى معدل نجاح مراوغات في مواجهة واحدة خلال مسيرته في أفضل 5 بطولات أوروبية.

وقام بيلينغهام صاحب الـ20 عامًا، بـ16 مراوغة بينهم 13 مراوغة ناجحة بنسبة نجاح وصلت إلى 81.3%، ليترك بصمة قوية في مباراته الرسمية الأولى بقميص ريال مدريد بعد الانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، قادمًا من بوروسيا دورتموند.