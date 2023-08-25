مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد تشهد ظهور كيبا الأول

تشهد مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد اليوم، الظهور الرسمي الأول لحارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا، المنضم حديثًا إلى صفوف المرينغي.

مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن تُقام مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد، عند الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب “بالايدوس”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد ريال مدريد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع رايو فاليكانو وفالنسيا.

كيبا في التشكيل الأساسي

ويتوقع أن تشهد مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد مشاركة كيبا بشكل أساسي، بعد الانضمام إلى المرينغي هذا الصيف، قادمًا من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.

ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن كيبا سيبدأ مباراة سيلتا فيجو ضد ريال مدريد اليوم، مؤكدة أن الكرواتي لوكا مودريتش مرشح للبدء كأساسي، بعدما خاض 30 دقيقة فقط خلال أول مباراتين للمرينغي في الدوري الإسباني.

ويتوقع أن يبدأ ريال مدريد، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ كيبا أريزابالاجا، داني كارفاخال، روديجر، ديفيد ألابا، فران جارسيا، تشواميني، كامافينجا، مودريتش “فيدي فالفيردي”، جود بيلينجهام، رودريجو وفينيسيوس جونيور.