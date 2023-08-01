مباشرة 166 بلاغًا ضد برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

باشر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 166 بلاغًا مقدمًا على برامج التعليم والتدريب المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) في المملكة.

رصد مخالفات

ورصد المركز 86 برنامجًا مخالفًا واُتخذت الإجراءات اللازمة بحقها، وذلك لعدم ترخيصها وفق الأنظمة واللوائح التي أصدرها المركز، فيما تم التحقق من 80 برنامجًا والتأكد من عدم مخالفتها والتزامها باللوائح والمعايير، مشيرًا إلى أن مصادر البلاغات عبر البرامج التي رصدها المركز، والبرامج المرفوعة من أفراد المجتمع عبر خدمة البلاغات التي أتاحها المركز من خلال موقعه الإلكتروني، والإحالات من الجهات الحكومية.

أهمية التراخيص

ونوّه المركز كافة الأفراد المستفيدين بأهمية التأكد من ترخيص البرامج التعليمية أو التدريبية المقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) لدى المركز قبل التسجيل بها، إذ يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك في إطار حرص المركز على تلقي المستفيد خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة، وبأعلى معايير الجودة.

وحثّ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، والتي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لكافة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.